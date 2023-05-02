На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 125 человек

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На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за сутки потеряли около 125 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новосёловское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новомлынск, Тимковка и Каменка Харьковской области... За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

Также на Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское в ЛНР, Серебрянка и Григоровка в ДНР.

«Уничтожено до 65 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.

19 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении.

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