Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ложится и встаёт с мыслями о контрнаступлении ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ложится спать и встаёт с мыслями о контрнаступлении ВСУ.

«Надо меньше говорить о контрнаступлении, больше работать над тем, чтобы оно произошло, мы это делаем на 120% ежедневно. Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём занимаюсь, чтобы ВСУ получили от партнёров всё, что им нужно для контрнаступления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка украинского контрнаступления вышла на финишную прямую.

Он отметил, что дальше решение будет принимать Генеральный штаб, руководствуясь ситуацией на поле боя.

Телеканал Fox News также заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.