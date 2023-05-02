Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным проведением референдума

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шафхата Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что итоги голосования подтвердили широкую поддержку курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.

1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.