Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным проведением референдума

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шафхата Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума.
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным проведением референдума
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что итоги голосования подтвердили широкую поддержку курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.

1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить