Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным проведением референдума
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что итоги голосования подтвердили широкую поддержку курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.
1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.