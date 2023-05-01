Генсек СНГ Лебедев поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с проведением референдума

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Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на встрече в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поздравил его с успешной организацией референдума по поправкам к Конституции республики.
Генсек СНГ Лебедев поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с проведением референдума
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

«Руководитель авторитетной региональной организации тепло поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с успешной организацией всенародного голосования в соответствии с высокими международными требованиями и стандартами», — говорится в сообщении.

1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.

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