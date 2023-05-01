Генсек СНГ Лебедев поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с проведением референдума

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на встрече в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поздравил его с успешной организацией референдума по поправкам к Конституции республики.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана. «Руководитель авторитетной региональной организации тепло поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с успешной организацией всенародного голосования в соответствии с высокими международными требованиями и стандартами», — говорится в сообщении. 1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.