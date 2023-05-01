Генсек СНГ Лебедев поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с проведением референдума
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
«Руководитель авторитетной региональной организации тепло поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с успешной организацией всенародного голосования в соответствии с высокими международными требованиями и стандартами», — говорится в сообщении.
1 мая вступила в силу обновлённая Конституция Республики Узбекистан, принятая по итогам всенародного референдума.