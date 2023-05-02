Рогов предложил создать ополчение в приграничных регионах Запорожской области
- РИА Новости
«Учитывая активизацию украинских ДРГ, считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что главная задача ополчения заключается в том, чтобы зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сообщать силовым структурам.
1 мая Рогов сообщил, что ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.