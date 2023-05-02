Рогов предложил создать ополчение в приграничных регионах Запорожской области

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение.
Рогов предложил создать ополчение в приграничных регионах Запорожской области
  • РИА Новости

«Учитывая активизацию украинских ДРГ, считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что главная задача ополчения заключается в том, чтобы зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сообщать силовым структурам.

1 мая Рогов сообщил, что ВСУ завершили переброску войск из центральных регионов Украины в подконтрольную им часть Запорожской области.

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