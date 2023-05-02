ВСУ могут совершить ряд провокаций в период майских праздников, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории», — цитирует его РИА Новости.

Марочко отметил, что власти Киева заинтересованы в сохранении очага напряжённости для получения финансирования от западных союзников.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.