Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Владимировку в ДНР.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено три снаряда калибра 155 мм по Владимировке.

25 апреля около 2 тыс. абонентов остались без света в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск.