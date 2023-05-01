Мирная жительница погибла в посёлке Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ

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Мирная жительница погибла из-за обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области.
Мирная жительница погибла в посёлке Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.

«Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке», — передаёт заявление ТАСС.

Из-за обстрела также повреждены здание школы и жилые дома.

27 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один мирный житель погиб, ещё двое ранены в посёлке Пантелеймоновка в результате обстрела со стороны ВСУ.

28 апреля эвакуированный житель Артёмовска (Бахмута) Владимир Кузнецов заявил, что военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в городе после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.

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