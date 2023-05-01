Мирная жительница погибла в посёлке Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.
«Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке», — передаёт заявление ТАСС.
Из-за обстрела также повреждены здание школы и жилые дома.
27 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что один мирный житель погиб, ещё двое ранены в посёлке Пантелеймоновка в результате обстрела со стороны ВСУ.
28 апреля эвакуированный житель Артёмовска (Бахмута) Владимир Кузнецов заявил, что военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в городе после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.