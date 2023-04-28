РИА Новости: ВСУ били из танка по дому в Артёмовске после отказа жителей уехать на Украину

Военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в Артёмовске (Бахмуте) после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом заявил РИА Новости эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

«Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: «Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину», — сказал он.

По его словам, военнослужащие ВСУ насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у неё ребенка и вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки.

Большое количество жителей осталось в подвале пятиэтажки. После этого ВСУ начали бить прямой наводкой по дому, рассказал Кузнецов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что один мирный житель погиб, ещё двое ранены в посёлке Пантелеймоновка в результате обстрела со стороны ВСУ.

25 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по водозабору в Каменке-Днепровской Запорожской области, пытаясь лишить местных жителей воды.

По его словам, призывать к ответу международные организации за обстрелы Киевом мирного населения в освобождённых Россией регионах необходимо, «пусть они и делают вид, что этого не замечают».