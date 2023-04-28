РИА Новости: ВСУ били из танка по дому в Артёмовске после отказа жителей уехать на Украину

Короткая ссылка
Военнослужащие ВСУ стреляли из танка по пятиэтажке в Артёмовске (Бахмуте) после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Об этом заявил РИА Новости эвакуированный житель города Владимир Кузнецов.

«Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: «Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину», — сказал он.

По его словам, военнослужащие ВСУ насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у неё ребенка и вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки.

Большое количество жителей осталось в подвале пятиэтажки. После этого ВСУ начали бить прямой наводкой по дому, рассказал Кузнецов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что один мирный житель погиб, ещё двое ранены в посёлке Пантелеймоновка в результате обстрела со стороны ВСУ.

25 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по водозабору в Каменке-Днепровской Запорожской области, пытаясь лишить местных жителей воды.

По его словам, призывать к ответу международные организации за обстрелы Киевом мирного населения в освобождённых Россией регионах необходимо, «пусть они и делают вид, что этого не замечают».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить