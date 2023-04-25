Рогов: ВСУ намеренно обстреляли водозабор в Каменке-Днепровской, чтобы лишить людей воды

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Радио России» заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по водозабору в Каменке-Днепровской Запорожской области, пытаясь лишить местных жителей воды.

«Непосредственно в Каменке-Днепровской боевики ВСУ вели прицельный огонь по водозабору, то есть пытались людей лишить воды», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, призывать к ответу международные организации за обстрелы Киевом мирного населения в освобождённых Россией регионах необходимо, «пусть они и делают вид, что этого не замечают».

«Они признают это только после нашей победы», — подчеркнул он.

20 апреля Рогов сообщил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

По его словам, у киевского режима есть целый ряд сценариев возможного форсирования Днепра.