Экс-разведчик США Риттер: после Артёмовска характер конфликта на Украине изменится

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После битвы за Артёмовск (Бахмут) украинский конфликт может перейти на новый этап по причине потерь украинской армии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: после Артёмовска характер конфликта на Украине изменится
  • AP

«Битва при Артёмовске сломала хребет украинской армии, и я не представляю, как украинцы смогли бы провести ещё одно подобное сражение. Они израсходовали все свои ресурсы, включая военных и боеприпасы», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, данное сражение впоследствии, возможно, будут называть переломным и события на театре военных действий, скорее всего, будут носить иной характер.

Он отметил, что на Украине не осталось укреплений, похожих на Артёмовск.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что до освобождения Артёмовска осталось полтора километра.

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