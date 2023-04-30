Украинский генерал Голубцов заявил, что ВСУ могут освоить истребители F-16 за три месяца

Украинские лётчики смогут обучиться использованию истребителей F-16 за три месяца, сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Раньше говорили, что пилотам (для обучения. — RT) надо до полугода. Начальник авиации ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов сказал, что меньше шести месяцев — вполовину — надо, чтобы овладеть западными истребителями», — сказал он в эфире канала «Рада».

Как пишет РИА Новости, Игнат добавил, что «надо просто выучить хорошо английский язык, и нужна практика».

«Чтобы хорошо летать и выполнять задания, нужен практический опыт», — отметил военный чиновник.

Украинский генерал Сергей Голубцов ранее заявил, что Украина теряет лучших пилотов ВВС в ожидании поставок F-16 со стороны западных стран.