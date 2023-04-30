В Минэнерго Украины предупредили граждан о скором удорожании электроэнергии

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На Украине будут увеличены тарифы на электроэнергию, это вынужденная мера, заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров.

По его словам, правительство прорабатывает вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф.

«Но всё равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая», — цитирует его РИА Новости, своё заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

Для восстановления энергетической системы в 2023 году Украине нужно $3,4 млрд, отметил он.

Как ранее сообщило издание Klymenko Time со ссылкой на главу Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского, тарифы на электроэнергию для украинцев могут подняться почти в два раза.

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