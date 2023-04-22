KlymenkoTime: цены на электричество для украинцев могут подняться почти в два раза
- AFP
- © YURIY DYACHYSHYN
«Свет для украинцев может подорожать практически в два раза. Рассматривается несколько вариантов повышения цены», — пишет Telegram-канал.
Как отметил Ущаповский, рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч.
Возможное повышение тарифов связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры, пояснил он.
Как уточняется, до 30 апреля действует тариф, по которому население платит 1,44 грн за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
3 апреля «Укрэнерго» заявило, что в энергосистеме Украины сняты все ограничения потребления.