Российские войска сбили под Энергодаром американский беспилотник

Российские военные сбили под Энергодаром разведывательный БПЛА Quantix Recon. Об этом сообщил представитель Минобороны в Запорожской области.

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Минобороны добавил, что российские военные обнаружили в воздушном пространстве зоны ответственности американский БПЛА.

«Благодаря эффективным действиям российских военнослужащих он был подавлен и сбит», — подчеркнул он.

Ранее боец Группы Вагнера сообщил, что военнослужащим ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) часто приходится менять траекторию полёта своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.