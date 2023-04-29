Российские войска сбили под Энергодаром американский беспилотник

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Российские военные сбили под Энергодаром разведывательный БПЛА Quantix Recon. Об этом сообщил представитель Минобороны в Запорожской области.
Российские войска сбили под Энергодаром американский беспилотник
  • РИА Новости

«В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Минобороны добавил, что российские военные обнаружили в воздушном пространстве зоны ответственности американский БПЛА.

«Благодаря эффективным действиям российских военнослужащих он был подавлен и сбит», — подчеркнул он.

Ранее боец Группы Вагнера сообщил, что военнослужащим ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) часто приходится менять траекторию полёта своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.

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