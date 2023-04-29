Генерал Мельник заявил, что поражение Украины сделает её сильнейшим в мире государством
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«Украина будет сильнейшим государством в мире», — приводит РИА Новости его слова на вопрос о будущем Украины через пять лет после окончания конфликта.
Мельник привёл пример Германии, которая после поражения во Второй мировой войне стала «практически самой передовой страной в мире».
«Мы и Германию обойдём», — сказал военачальник.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.
Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте.
При отсутствии достижений страны Запада окажут на украинского лидера давление, чтобы он начал переговоры с Россией.