Генерал Мельник заявил, что поражение Украины сделает её сильнейшим в мире государством

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Поражение ВСУ сделает Украину сильнейшим в мире государством. Об этом заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
Генерал Мельник заявил, что поражение Украины сделает её сильнейшим в мире государством
  • AP
  • © Libkos

«Украина будет сильнейшим государством в мире», — приводит РИА Новости его слова на вопрос о будущем Украины через пять лет после окончания конфликта.

Мельник привёл пример Германии, которая после поражения во Второй мировой войне стала «практически самой передовой страной в мире».

«Мы и Германию обойдём», — сказал военачальник.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось шесть месяцев, чтобы добиться успеха в конфликте.

При отсутствии достижений страны Запада окажут на украинского лидера давление, чтобы он начал переговоры с Россией.

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