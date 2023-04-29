ТАСС: ВСУ нанесли удар по Ленинскому району Донецка

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Украинская армия нанесла удар по Ленинскому району Донецка, предположительно, из РСЗО HIMARS, сообщили в силовых структурах ДНР.
ТАСС: ВСУ нанесли удар по Ленинскому району Донецка
  • AFP
  • © TED ALJIBE

«Предположительно, HIMARS по Ленинскому району. Порядка трёх ракет», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что система ПВО работает над Донецком.

До этого украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка.

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