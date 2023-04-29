В Киев прибыла делегация США

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Американская делегация прибыла на Украину.
В Киев прибыла делегация США
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

«Рада приветствовать в Киеве делегацию США», — написала она в Twitter.

Бринк заявила, что члены делегации подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор об инвестициях на $25 млн для помощи малому и среднему бизнесу.

Ранее американское Агентство по международному развитию (USAID) сообщало, что власти Соединённых Штатов намерены выделить $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.

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