Генштаб: армия Белоруссии проводит учения с учётом напряжённой ситуации у границ

Начальник генерального штаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики связаны с напряжённой ситуацией у границ.

«Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряжённая обстановка, которая складывается у границ нашей страны», — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Гулевич отметил, что в настоящее время в белорусской армии проходит проверка боевой готовности.

Ранее военнослужащие из Белоруссии прошли обучение на полигоне в России по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М».