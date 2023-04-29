Генштаб: армия Белоруссии проводит учения с учётом напряжённой ситуации у границ
- РИА Новости
«Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряжённая обстановка, которая складывается у границ нашей страны», — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Гулевич отметил, что в настоящее время в белорусской армии проходит проверка боевой готовности.
Ранее военнослужащие из Белоруссии прошли обучение на полигоне в России по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М».