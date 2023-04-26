МО России: белорусские военные прошли обучение применению комплекса «Искандер-М»

Военнослужащие из Белоруссии прошли обучение на полигоне в России по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Личный состав расчётов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», — говорится в заявлении.

Отмечается, что белорусские военные в ходе обучения совершенствовали практические навыки в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также в проведении учебно-боевых пусков.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.

6 апреля президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.