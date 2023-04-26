МО России: белорусские военные прошли обучение применению комплекса «Искандер-М»
«Личный состав расчётов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», — говорится в заявлении.
Отмечается, что белорусские военные в ходе обучения совершенствовали практические навыки в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развёртывании, а также в проведении учебно-боевых пусков.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.
6 апреля президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.