Житель Артёмовска рассказал, что ВСУ размещали огневые позиции в вузе и клинике
Об этом он рассказал РИА Новости.
Как рассказал Чекалин, украинская армия вела стрельбу из противонаковой управляемой ракеты из девятиэтажного дома.
«Рядом с этой девятиэтажкой находится иняз, под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ. — RT)», — поделился собеседник агентства.
Кроме того, добавил он, огонь вёлся из стоматологической клиники и швейной фабрики.
Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинская армия обороняет Артёмовск, используя живые щиты из своих военных.