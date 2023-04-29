Житель Артёмовска рассказал, что ВСУ размещали огневые позиции в вузе и клинике

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Вооружённые силы Украины с прошлого года размещали в Артёмовске (Бахмуте) огневые позиции в местном институте иностранных языков и стоматологической клинике, сообщил эвакуированный из города рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Как рассказал Чекалин, украинская армия вела стрельбу из противонаковой управляемой ракеты из девятиэтажного дома.

«Рядом с этой девятиэтажкой находится иняз, под ним находился бункер… и там находились они (позиции ВСУ. — RT)», — поделился собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, огонь вёлся из стоматологической клиники и швейной фабрики.

Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинская армия обороняет Артёмовск, используя живые щиты из своих военных.

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