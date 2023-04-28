Российские войска уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении
- РИА Новости
Об этом говорится в опубликованном Минобороны заявлении начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.
«На Южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», — заявил он.
По его словам, также была вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Он уточнил, что уничтожено 16 боевиков ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области.