Российские войска уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении

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Российские войска уничтожили разведгруппу Вооружённых сил Украины, состоящую из 16 человек, на Южнодонецком направлении.
Российские войска уничтожили разведгруппу ВСУ из 16 человек на Южнодонецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном Минобороны заявлении начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

«На Южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», — заявил он.

По его словам, также была вскрыта и артиллерийским огнём уничтожена разведгруппа. Он уточнил, что уничтожено 16 боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской области.

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