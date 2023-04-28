Песков заявил об уничтожении в Молдавии языка и суверенитета
- РИА Новости
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По его словам, в настоящий момент в Молдавии «происходят достаточно любопытные процессы».
«Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим... дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета», — сказал Песков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии, так как «местные начальники её продали Румынии».
В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.