Песков заявил об уничтожении в Молдавии языка и суверенитета

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавия уже уничтожила свой язык, а сейчас урезает суверенитет.
Песков заявил об уничтожении в Молдавии языка и суверенитета
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Михай Карауш

По его словам, в настоящий момент в Молдавии «происходят достаточно любопытные процессы».

«Они уже уничтожили свой язык: больше они не называют это молдавским языком. Мы видим... дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета», — сказал Песков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии, так как «местные начальники её продали Румынии».

В марте президент Молдавии Майя Санду заявила, что подписала закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского.

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