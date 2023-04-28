Кулемзин: прилёты снарядов ВСУ зафиксированы в районе Дворца бракосочетания

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

«По уточнённой информации, прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания», — написал он в Telegram.

Ранее в администрации Ворошиловского района Донецка сообщили, что украинские военные нанесли удар по центру города.