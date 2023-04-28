Кулемзин: прилёты снарядов ВСУ зафиксированы в районе Дворца бракосочетания

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.
Кулемзин: прилёты снарядов ВСУ зафиксированы в районе Дворца бракосочетания
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

«По уточнённой информации, прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания», — написал он в Telegram.

Ранее в администрации Ворошиловского района Донецка сообщили, что украинские военные нанесли удар по центру города.

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