Кулемзин: прилёты снарядов ВСУ зафиксированы в районе Дворца бракосочетания
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.
- © РИА Новости / Сергей Батурин
«По уточнённой информации, прилёты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания», — написал он в Telegram.
Ранее в администрации Ворошиловского района Донецка сообщили, что украинские военные нанесли удар по центру города.
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