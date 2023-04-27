Freitag: Киев ввёл цензуру и намерен контролировать освещение контрнаступления ВСУ

Киев ввёл цензуру для украинских СМИ в прифронтовых районах, это затруднит получение объективной картины того, что происходит в зоне боевых действий, пишет Der Freitag в статье под заголовком «Коррупция на Украине: риск для демократии в Европе».

«Освещение объявленного контрнаступления, вероятно, будет вестись прямиком из Киева», — пишет издание.

Как отмечается, украинские власти ограничили работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах.

Авторы добавили, что с начала СВО институты ЕС взяли на себя обязательство «молчать о коррупции в этой стране».

В августе 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International о нарушениях украинскими военными международных правовых норм и военного права не устраивает западные страны.