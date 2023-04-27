Участница Сталинградской битвы Попова скончалась в молдавском городе Бельцы
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников «Победа» Молдавии Алексей Петрович.
Отмечается, что Нина Попова была зенитчицей 1082-го зенитного артиллерийского полка. За подвиг под Сталинградом она была удостоена медали «За боевые заслуги».
Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и в Курской битве, умер в Красноярске.