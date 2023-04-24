В Красноярске умер ветеран Сталинградской и Курской битв Борис Быстров

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Быстров, участвовавший в боях под Сталинградом и в Курской битве, умер в Красноярске.

Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что до своего столетия он не дожил всего полгода.

Борис Быстров родился 7 ноября 1923 года в Красноярске. В 18-летнем возрасте в декабре 1941 года был призван на фронт.

Он участвовал в боях под Сталинградом, в сражениях на Курской дуге, в Ясско-Кишинёвской операции при освобождении Молдавии. Победу встретил в Праге.

В начале февраля в Северной Осетии умерла участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова. Она скончалась в день 80-летия окончания сражения. Морозовой было 100 лет.

Ранее стало известно, что советский разведчик Георгий Санников, участвовавший в ликвидации нацподполья Западной Украины, умер в возрасте 93 лет.