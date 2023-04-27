Российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска за прошедшие сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ.

«В районах населённых пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые находились в районах Серебрянки и Весёлого в ДНР. Склады уничтожены.