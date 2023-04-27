ВДВ сковывали украинских военных на северной и южной окраинах Артёмовска

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ВДВ сковывали бойцов ВСУ на северной и южной окраинах Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике и оказывали поддержку штурмовым отрядам.
ВДВ сковывали украинских военных на северной и южной окраинах Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовска.

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске.

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