Пригожин сообщил о приостановке огня артиллерии в Артёмовске на время приезда журналистов США
- РИА Новости
Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.
По его словам, Группа Вагнера получила информацию, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер везёт в Артёмовск журналистов из США.
«Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», — сказал Пригожин.
Он добавил, что «пресса — это святое».
Также Пригожин предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.