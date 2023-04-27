Пригожин сообщил о приостановке огня артиллерии в Артёмовске на время приезда журналистов США

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил о приостановке огня артиллерии в Артёмовске (Бахмуте) на время приезда журналистов из Соединённых Штатов.

Заявление Пригожина опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, Группа Вагнера получила информацию, что командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер везёт в Артёмовск журналистов из США.

«Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», — сказал Пригожин.

Он добавил, что «пресса — это святое».

Также Пригожин предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.