Украинские военные атаковали нефтебазу в Ровеньках семью беспилотниками

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках Луганской Народной Республики при помощи семи беспилотников, пять из них сбиты.

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«В ночь на 27 апреля вооружённые формирования Украины нанесли удар по г. Ровеньки (ЛНР) с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены административные здания и технические помещения нефтебазы.

Ранее российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР и Харьковской области.

26 апреля Вооружённые силы Украины выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.