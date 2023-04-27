Мирзиёев: Узбекистан активно ведёт переговоры по вступлению в ВТО

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Узбекистан активно ведёт переговоры со странами — членами Всемирной торговой организации для вступления в ВТО.
Мирзиёев: Узбекистан активно ведёт переговоры по вступлению в ВТО
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил узбекистанский президент Шавкат Мирзиёев.

«Сейчас полным ходом идут переговоры со странами — членами Всемирной торговой организации и гармонизация национального законодательства в соответствии с правилами ВТО», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, работы по вступлению страны в ВТО связаны со стремлением вывести продукцию Узбекистана на новые рынки.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Мирзиёевым укрепление межгосударственных отношений и меры расширения кооперации в торгово-экономической сфере.

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