Путин и Мирзиёев обсудили укрепление двусторонних отношений стран

Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым укрепление межгосударственных отношений и меры расширения кооперации в торгово-экономической сфере.

«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области», — приводит РИА Новости сообщение Кремля.

Стороны также подтвердили заинтересованность в укреплении межгосударственного стратегического партнёрства и союзничества и договорились продолжать контакты на разных уровнях.

16 февраля Путин и Мирзиёев также обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Позже стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего сотрудничества двух стран, включая реализацию проектов в торгово-экономической сфере.