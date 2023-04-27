Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении

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ВСУ периодически пытаются контратаковать на Угледарском направлении, но российские подразделения всё равно продвигаются вперёд.
Пушилин рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Угледарском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Угледарское направление остаётся тяжёлым, напряжённым, противник пытается периодически контратаковать, пытается улучшать свои позиции», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что подразделения ВС России продвигаются вперёд.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские десантники успешно поразили укреплённые позиции армии Украины в лесном массиве.

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 82-мм автоматических миномётов «Василёк» в ходе российской специальной военной операции на Украине.

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