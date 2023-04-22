Российские десантники успешно поразили укреплённые позиции ВСУ в лесу

Российские десантники успешно поразили укреплённые позиции армии Украины в лесном массиве, сообщило Министерство обороны России.

На видео, которое опубликовало ведомство, запечатлено, как в последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. На следующих кадрах снаряды поражают позиции ВСУ.

«Координаты вражеских укреплений уже были переданы нашим артиллеристам-десантникам. Несколько точных залпов 120-мм самоходных орудий «Нона-С», и опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены», — говорится в подписи к видео.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что подразделения группировки ВС России «Восток» с помощью радиолокационной станции артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром расчёт миномёта украинских военных, который затем был уничтожен.