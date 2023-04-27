Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать силы России на Краснолиманском направлении
- AP
«На Краснолиманском направлении наблюдается активизация противника. В районах населённых пунктов Макеевка, Невское, Терны противник переходит к активным боевым действиям. Украинские боевики ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что все попытки украинских террористов пресекаются и боевики несут потери, после чего возвращаются обратно на свои позиции.
Ранее Марочко заявил, что примерно 100 иностранных наёмников приехали в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией.