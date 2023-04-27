Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать силы России на Краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских сил на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении наблюдается активизация противника. В районах населённых пунктов Макеевка, Невское, Терны противник переходит к активным боевым действиям. Украинские боевики ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что все попытки украинских террористов пресекаются и боевики несут потери, после чего возвращаются обратно на свои позиции.

Ранее Марочко заявил, что примерно 100 иностранных наёмников приехали в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией.