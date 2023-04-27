Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать силы России на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции российских сил на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать силы России на Краснолиманском направлении
  • AP

«На Краснолиманском направлении наблюдается активизация противника. В районах населённых пунктов Макеевка, Невское, Терны противник переходит к активным боевым действиям. Украинские боевики ведут не только оборонительные действия, но и пытаются атаковать на этих участках местности», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что все попытки украинских террористов пресекаются и боевики несут потери, после чего возвращаются обратно на свои позиции.

Ранее Марочко заявил, что примерно 100 иностранных наёмников приехали в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить