Парламент Молдавии рассмотрит проект о лишении Илана Шора депутатского мандата

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Парламент Молдавии рассмотрит проект о лишении лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора депутатского мандата.
Парламент Молдавии рассмотрит проект о лишении Илана Шора депутатского мандата
  • globallookpress.com

«Парламент рассмотрит проект решения о прекращении де-юре полномочий Илана Шора в качестве члена парламента», — сказано в сообщении пресс-службы.

13 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».

Сам Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что оно было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм.

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