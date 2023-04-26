Парламент Молдавии рассмотрит проект о лишении Илана Шора депутатского мандата
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«Парламент рассмотрит проект решения о прекращении де-юре полномочий Илана Шора в качестве члена парламента», — сказано в сообщении пресс-службы.
13 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что Апелляционная палата Кишинёва заочно приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы «за кражу миллиарда».
Сам Шор назвал решение палаты незаконным, отметив, что оно было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм.