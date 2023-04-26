Washington Post: боевики «Азова» намерены сыграть важную роль в наступлении ВСУ

Бригада украинских боевиков «Азов»* намерена сыграть важную роль в «судьбоносном наступлении» ВСУ в зоне спецоперации, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на руководство террористической организации.

Журналисты издания отмечают, что бригада боевиков сейчас пытается восстановиться после тяжёлых боевых потерь, чтобы сыграть важную роль в «следующем крупном наступлении Украины»: подразделение рассчитывает набрать 6500 новых бойцов для обеспечения боеспособности.

Об этом американской газете сообщил временно исполняющий обязанности командира бригады Богдан Кротевич, вернувшийся из российского плена.

«Украина стремится доказать, что она может выстоять против России и по-прежнему достойна поддержки со стороны зарубежных покровителей, которые вложили в эту войну миллиарды долларов в виде вооружений», — сообщается в статье.

Говоря о предстоящем наступлении ВСУ, Кротевич заявил изданию, что украинская армия может использовать опыт конфликта в Чечне, применяя стратегию «захвата небольших российских городов в качестве рычага».

Ранее корреспондент RT DE Иван Полянский побывал в подвальных помещениях завода «Азовсталь» в Мариуполе, который использовался боевиками «Азова» как убежище.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.