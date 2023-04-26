Детский омбудсмен заявила о планах перепрофилирования домов ребёнка в специализированные центры помощи
- РИА Новости
«Одна из задач, стоящих перед нами, — это перепрофилирование домов ребёнка», — сказала Львова-Белова.
Она также отметила, что дома ребёнка можно перепрофилировать в ясли для детей до года, в реабилитационные центры и центры помощи семьям.
При этом детский омбудсмен подчеркнула, что считает лучшим вариантом устройство маленьких сирот в семьи, так как в домах ребёнка и социальных учреждениях, по её словам, «малыши находиться не должны».
«Это самый уязвимый возраст, когда малышам нужны любящие руки, им нужен значимый взрослый», — пояснила она.
Львова-Белова также напомнила о недопустимости необоснованной госпитализации беспризорных и безнадзорных детей.
«Этих детей отвозят в больницу, особенно в сельских районах, потому что так удобно, так быстрее, так проще, потому что сложно доехать до социальных учреждений. Мы должны сделать всё для того, чтобы такого не было», — заявила уполномоченный по правам ребёнка.
Она добавила, что в регионах уже принимают планы действий, в соответствии с которыми таких детей сразу или после медицинского обследования отправляют в социальные учреждения.
ХХ съезд уполномоченных по правам ребёнка открылся 26 апреля в Казани. Его участники на протяжении двух дней работы планируют обсудить различные аспекты оказания медицинской помощи детям, в том числе психиатрической и паллиативной.
Как ранее сообщал RT, во время своего выступления в рамках съезда Мария Львова-Белова назвала самоотверженной работу врачей, оказывающих помощь раненым детям в Донбассе.