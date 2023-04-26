Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала об условиях работы врачей в Донбассе

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала самоотверженной работу врачей, оказывающих помощь раненым детям в Донбассе. По её словам, медики в регионе «совершают настоящие чудеса» несмотря на то, что часто вынуждены работать в условиях нехватки медикаментов, воды и электричества.

«Когда ты приезжаешь в Донбасс, видишь больницы, где находятся раненые дети... Врачи самоотверженно борются за их жизнь», — сказала омбудсмен, выступая на ХХ съезде уполномоченных по правам ребёнка, открывшемся сегодня в Казани.

Мария Львова-Белова отметила, что медики «совершают настоящие чудеса», работая «без воды зачастую, без света, без необходимых медицинских препаратов».

Львова-Белова также упомянула о мальчике, мечтавшем стать поваром, который подорвался на «лепестке» в Донбассе и лишился руки.

По её словам, врачи провели необходимое лечение, а сотрудники аппарата детского омбудсмена организовали реабилитацию подростка и помогли ему получить бионический протез.

«Парень уже пробует себя на кулинарных мастер-классах, и я надеюсь, что свою мечту он осуществит», — сказала уполномоченный по правам ребёнка.

Она также назвала «уникальными людьми, рискующими своей жизнью» врачей, помогающих эвакуировать российских детей из Сирии и Ирака.

Как ранее сообщал RT, в российские приёмные семьи с начала СВО были устроены 380 детей-сирот из ДНР и ЛНР.