Группа «Нафтогаз Украина» увеличила суточную добычу газа на 300 тысяч кубометров

«Укргаздобыча» (входит в группу «Нафтогаз Украина») запустила ещё две эксплуатационные скважины.

Об этом, как указано на сайте компании, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

«За последний месяц АО «Укргаздобыча», являющееся частью группы «Нафтогаз», запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании», — отметил Чернышов.

В компании также напомнили, что в марте «Укргаздобыча» запустила две высокодебитные скважины в Полтавской области Украины.

Ранее появилась информация, что глава правления НАК «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провёл переговоры с представителями американских нефтегазовых корпораций ExxonMobil и Halliburton. По данным СМИ, в США у Чернышова также состоялись встречи с представителями Белого дома, членами конгресса и сенаторами от обеих партий.