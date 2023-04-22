FT: глава «Нафтогаза Украины» Чернышов провёл переговоры с нефтегазовыми корпорациями США

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Глава правления НАК «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов провёл переговоры с представителями американских нефтегазовых корпораций ExxonMobil и Halliburton.

Об этом пишет газета Financial Times.

«Чернышов ... заявил, что за последние дни провёл в Вашингтоне встречи с Halliburton и ExxonMobil», — приводит текст публикации РИА Новости.

По данным газеты, в США у Чернышова также состоялись встречи с представителями Белого дома, членами конгресса и сенаторами от обеих партий.

Ранее замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол Соединённых Штатов на Украине и в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Украине и её союзникам необходимо готовить энергосистему страны к следующей зиме.

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