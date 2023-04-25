Бывший советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат
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«Ещё пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», — заявил он на своём YouTube-канале.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке в Донецкой Народной Республике.
По его словам, в Константиновке украинское командование «в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации».