Бывший советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта на Украине приведёт к гибели сотен тысяч военнослужащих ВС Украины и демографической катастрофе.
Бывший советник Кучмы Соскин: в ближайшие месяцы ВСУ потеряют сотни тысяч солдат
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Ещё пара месяцев такой войны — и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», — заявил он на своём YouTube-канале.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

По его словам, в Константиновке украинское командование «в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации».

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