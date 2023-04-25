Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации

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Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, добровольно отправившийся в зону спецоперации, погиб при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации
  • © Верховный Совет Республики Хакасия

«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов», — написал он в Telegram.

В феврале Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер», рассказал Коновалов.

У депутата остались вдова и пятеро детей.

Глава региона заявил, что лично знал Иванова как честного и принципиального человека.

Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб при выполнении боевого задания.

В конце марта глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации Героя России Дмитрия Лисицкого.

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