Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации
- © Верховный Совет Республики Хакасия
«В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов», — написал он в Telegram.
В феврале Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер», рассказал Коновалов.
У депутата остались вдова и пятеро детей.
Глава региона заявил, что лично знал Иванова как честного и принципиального человека.
Ранее стало известно, что журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, ушедший в зону специальной военной операции в качестве добровольца, погиб при выполнении боевого задания.
В конце марта глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации Героя России Дмитрия Лисицкого.