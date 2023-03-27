Власти Ставрополья заявили о гибели участника спецоперации, Героя России Лисицкого
- РИА Новости
«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почётный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал Теньков в Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Об обстоятельствах гибели Лисицкого ничего не говорится.
Как пишет РИА Новости, подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247-го гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.