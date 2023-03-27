Власти Ставрополья заявили о гибели участника спецоперации, Героя России Лисицкого

Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил о гибели участника спецоперации, Героя России Дмитрия Лисицкого.

«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почётный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал Теньков в Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Об обстоятельствах гибели Лисицкого ничего не говорится.

Как пишет РИА Новости, подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247-го гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.