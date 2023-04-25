Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно нынешних поставок оружия

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву недостаточно той военной помощи, которую ему оказывает Запад. Он попросил Вашингтон скорректировать поставки.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно нынешних поставок оружия
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.

«Притом что мы ценим всё, что уже было обещано и поставлено, этого ещё не достаточно», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Кулеба привёл в пример поставки украинской армии снарядов калибра 155 мм дальностью поражения до 30 км. По его словам, их «очень мало».

«Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определённые типы боеприпасов», — сказал украинский министр.

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник ранее заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.

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