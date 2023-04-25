Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно нынешних поставок оружия
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Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.
«Притом что мы ценим всё, что уже было обещано и поставлено, этого ещё не достаточно», — сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.
Кулеба привёл в пример поставки украинской армии снарядов калибра 155 мм дальностью поражения до 30 км. По его словам, их «очень мало».
«Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определённые типы боеприпасов», — сказал украинский министр.
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник ранее заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.