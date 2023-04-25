Российские офицеры на Угледарском направлении рассказали о подготовке к выполнению задач

Офицеры одного из подразделений Вооружённых сил России рассказали военкору RT Валентину Горшенину, как готовятся к выполнению боевых задач.

В сюжете журналиста говорится, что индивидуальное оружие, тепловизионные прицелы, прицелы ночного видения, квадрокоптеры типа «Мавик» требуют тщательного обслуживания.

Российские бойцы показали Горшенину как стандартные снайперские винтовки, так и более мобильные образцы — ВСС, компактные, лёгкие бесшумные винтовки, разработанные специально для спецназа. Также они продемонстрировали, как готовят гранаты к использованию и комплектуют общие медицинские сумки.

Один из военных рассказал, как однажды его отряд спасся благодаря тому, что сломалась ветка.

«Мы выдвигались на опорный пункт [врага]. Идём-идём, уже вижу — брустверы… И сзади ветка срывается, просто ветка падает… И по нам открывают огонь. Ну [становится понятно, что] успеха не будет: нас уже заметили, поэтому мы приняли решение откатываться. Может, благодаря этой ветке мы все живы остались и отошли. Потому что стволов очень много было. По предварительным данным, там, может быть, пять-шесть человек сидит, но, как выяснилось, там до 15 было», — сказал он.

Отмечается, что несколько дней назад на указанном участке Угледарского направления ВСУ пытались атаковать российские позиции. Бой длился сутки. В результате украинские войска понесли значительные потери в живой силе и отступили.

Ранее командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о боевых действиях в Марьинке (ДНР).