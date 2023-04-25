Шмыгаль заявил, что Украина в 2022 году в девять раз увеличила военные расходы

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в 2022 году в девять раз увеличила военные расходы по сравнению с 2021-м годом.
Шмыгаль заявил, что Украина в 2022 году в девять раз увеличила военные расходы
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства. Видео опубликовано в его соцсетях.

«В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз в сравнении с 2021 годом», — утверждает премьер Украины.

По его словам, траты на сферу безопасности в прошлом году на Украине возросли в 2,5 раза.

В марте кабинет министров Украины предложил увеличить оборонный бюджет страны более чем на $14 млрд.

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