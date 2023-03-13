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Кабмин Украины предложил увеличить оборонный бюджет страны на $14 млрд

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Кабинет министров Украины предложил увеличить оборонный бюджет страны более чем на $14 млрд.
Кабмин Украины предложил увеличить оборонный бюджет страны на $14 млрд
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявил в своём Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Более 518 млрд гривен (более $14 млрд) предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны», — написал он.

Также Шмыгаль предложил на 19 млрд гривен ($520 млн) увеличить резервный фонд.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о планах украинских властей изменить государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив военные расходы более чем на $13,5 млрд.

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