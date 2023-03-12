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На Украине военные расходы намерены увеличить более чем на $13,5 млрд

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о планах украинских властей изменить государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив военные расходы более чем на $13,5 млрд.
На Украине военные расходы намерены увеличить более чем на $13,5 млрд
  • AP

Об этом Железняк написал в Telegram.

«Бюджет 2023 снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы более чем на 500 млрд гривен ($13,5 млрд. — RT)», — заявил он.

По словам политика, это будет самым большим увеличением бюджета в истории Украины.

Железняк добавил, что изменения планируют внести уже в этом месяце.

В августе прошлого года Железняк сообщал, что Верховная рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 270 млрд гривен, что равно порядка $7,3 млрд.

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